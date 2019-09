Polizei Steinfurt

POL-ST: Einbruchsversuch

Hopsten (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (30.08.), 20.00 Uhr, und Donnerstag (05.09.), 16.30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Otmerschstraße einzusteigen. Die Täter versuchten über die Haustür in die Wohnung zu kommen, was ihnen nicht gelang. Durch den versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im o. g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

