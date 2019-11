Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Göttschied. Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Idar-Oberstein. (ots)

Am Donnerstag, den 21. November um 14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Flugplatzstraße im Bereich der Tennisplätze. Hierbei kollidierten zwei PKW im Begegnungsverkehr mit den jeweiligen Außenspiegeln. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. An der Unfallstelle wurde durch einen bislang unbekannten Zeugen zwischen den Parteien vermittelt. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

