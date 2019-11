Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in den Verkaufsraum einer Minigolfanlage

Thalfang (ots)

Zwischen dem 19. und 21. November ereignete sich in der Himmelbergstraße, im Ferienpark Himmelberg ein Einbruch in die Verkaufsräume der Minigolfanlage. Der bisher unbekannte Täter stieg durch ein aufgehebeltes Fenster in das Objekt ein und entwendete nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Laptop und einen Werkzeugkoffer. Der Gesamtschaden dürfte nach aktueller Einschätzung im oberen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Hat jemand im o.g. Zeitraum verdächtige Personen gesehen, oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen, im Bereich der Minigolfanlage gemacht?

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/9374-0

www.polizei.rlp.de/pimorbach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell