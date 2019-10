POL-ROW: ++ E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Scheeßel. Bei einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer eines E-Scooters und einem Auto im Einmündungsbereich der Westerveseder Landstraße und der Industriestraße ist bereits am Freitagnachmittag ein 52-jähriger Scheeßeler verletzt worden. Der Mann war gegen 17 Uhr mit dem elektrisch angetriebenen Kleinfahrzeug auf der Westerveseder Landstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Ein 47-jähriger Autofahrer missachtete an der Einmündung seine Vorfahrt und fuhr ihn an. Der 52-Jährige kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund eintausend Euro. In diesem Zusammenhang weisen die Beamten darauf hin, dass E-Scooter überall dort auf der Fahrbahn gefahren werden dürfen, wo es keinen Radweg gibt. Ansonsten gilt für E-Scooter-Fahrer die Radwegebenutzungspflicht. In diesem Fall hätte für das kleine Fahrzeug auch eine Haftpflichtversicherung vorliegen müssen. Dafür muss sich der verletzte Fahrer nun verantworten.

