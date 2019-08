Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Überfall auf Tankstelle scheitert

Bocholt (ots)

Ein maskierter Mann hat am Montagabend in Bocholt versucht eine Tankstelle zu überfallen. Das Geschehen hatte sich gegen 23.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Straße "An der Königsmühle" abgespielt. Eine Mitarbeiterin hatte gesehen, wie sich der Unbekannte dem Verkaufsraum näherte. Der Mann wartete an der elektronisch verriegelten Tür darauf, dass die 42-Jährige ihm öffnete. Die Kassiererin forderte ihn auf, erst seine Kopfbedeckung abzusetzen - der Täter hatte ein schwarzes Cappy tief ins Gesicht gezogen und trug darüber noch eine schwarze Kapuze. Der Unbekannte machte jedoch keine Anstalten, der Bitte nachzukommen. Stattdessen griff er in den Spalt zwischen den Türblättern und wollte sie gewaltsam auseinanderdrücken. Die Bocholterin rief ihm nun zu, dass sie die Polizei verständigt habe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über den Mühlenweg in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete, wie sich gleichzeitig ein weiterer Mann entfernte - dieser hatte offensichtlich Schmiere gestanden. Vom ersten Täter liegt folgende Beschreibung vor: schlank, circa 1,70 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit einem schwarzen Cappy, einem schwarzen Kapuzenpullover, einer grauen Jogginghose und schwarzen Schuhen. Vom zweiten Täter ist bekannt, dass er dunkle Kleidung trug. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell