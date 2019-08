Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Seniorin mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Gescher (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 82 Jahre alte Frau am Montag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Die Gescheranerin hatte gegen 20.45 Uhr in Tungerloh-Capellen die Kontrolle über ihren Krankenfahrstuhl mit Elektromotor verloren: Das Fahrzeug hatte auf einer abschüssigen Hofzufahrt zunehmend beschleunigt. Der Krankenfahrstuhl kippte um. Die Seniorin erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell