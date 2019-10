POL-ROW: ++ 19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall ++ VW Transporter aufgebrochen ++ Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen ++ 32-Jähriger unter Drogen am Steuer ++

Polizeiinspektion Rotenburg

19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Bremervörde. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 zwischen Bremervörde und Bevern ist am späten Samstagabend ein 19-jähriger Fahranfänger aus dem Nordkreis ums Leben gekommen. Der junge Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Opel Corsa in Richtung Bevern unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Straßenbaum kollidierte. Der 19-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr daraus befreit werden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für ihn jede Hilfe zu spät. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

VW Transporter aufgebrochen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter auf einem Parkplatz Am Neuen Markt einen VW Transporter aufgebrochen. Sie schlugen eine Scheibe ein und nahmen aus dem Fahrzeuginneren Bargeld und ein Navigationsgerät mit.

Autos beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Scheeßel. In der Nacht zum Samstag sind in der Danziger Straße mindestens zwei Autos beschädigt worden. Die beiden Fahrzeuge, ein VW Passat und ein Peugeot, waren zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstagvormittag, 9.30 Uhr auf einem Parkstreifen an der Straße abgestellt. In diesem Zeitraum zerstörten die Unbekannten die linken Außenspiegel. Möglicherweise sind weitere Fahrzeuge beschädigt worden. Mitteilungen bitte unter Telefon 04263/985950 an die Polizei in Scheeßel.

Unfallflucht bei Penny

Scheeßel. Nach einer Unfallflucht, die sich am Samstagnachmittag zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Netto-Parkplatz an der Bremer Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach möglichen Zeugen des Vorfalls. In diesem Zeitraum ist vermutlich ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen roten A-Klasse Mercedes gefahren. Als die Halterin nach dem Einkaufen wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Fahrertür eingedellt. Mitteilungen bitte unter Telefon 04263/985950 an die Polizeistation Scheeßel.

32-Jähriger unter Drogen am Steuer

Zeven. Sonntagmittag haben Beamte der Zevener Polizei in der Bremervörder Straße die Drogenfahrt eines 32-jährigen Autofahrers gestoppt. Bei der Kontrolle erkannten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der Mann Rückstände von Kokain, Opiaten und THC - dem Wirkstoff von Marihuana - in seinem Körper. Er musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

