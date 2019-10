Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mit Promille gegen den Baum - Fahrer blieb unverletzt ++ Scheiben am Schulgebäude eingeschlagen ++ Warnbake von der Baustellenabsicherung gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Mit Promille gegen den Baum - Fahrer blieb unverletzt

Ahausen. Unverletzt geblieben ist am Mittwochabend ein 27-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 205. Der Mann kam kurz nach 23 Uhr mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn der Hellweger Straße ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Anschließend schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße und blieb quer auf der Fahrbahn stehen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten, dass der 27-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 1,3 Promille an. Der Fahrer musste anschließend eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Scheiben am Schulgebäude eingeschlagen

Bremervörde. Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände der Findorff-Realschule eine Sachbeschädigung begangen. Sie schlugen drei Fensterscheiben ein und machten sich dann aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter erbittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450.

Warnbake von der Baustellenabsicherung gestohlen

Gnarrenburg. Unbekannte haben am vergangenen Wochenende Teile eine Baustellenabsicherung an der Hindenburgstraße gestohlen. Vom Gehweg nahmen sie eine Warnbake mit Blinklichtaufsatz mit. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04763/393 an die Polizeistation in Gnarrenburg.

52-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Elmerheide. Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 74 ist am Mittwochnachmittag eine 52-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau hatte gegen 17 Uhr mit ihrem Audi in die Straße Gründorf abbiegen wollen. Wegen des Gegenverkehrs musste sie anhalten und warten. Hinter hier hielt ein 43-jähriger Autofahrer mit seinem Citroen an. Ein 24-jähriger Fahrer eines VW erkannte die Situation vor ihm offenbar zu spät. Er fuhr auf den Citroen auf und schob ihn gegen den Audi. Die 52-Jährige zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund zweitausend Euro.

Handy am Steuer - Autobahnpolizei kontrolliert auf der Hansalinie

Sittensen. Beamte der Autobahnpolizei haben sich am Mittwoch erneut intensiv um die Unfallursache Ablenkung am Steuer gekümmert. Auf der Hansalinie zogen sie gleich mehrere Verkehrsteilnehmer aus dem Autobahnverkehr. Sie waren den Beamten zuvor aufgefallen, weil sie während der Fahrt das Mobiltelefon oder andere Geräte nutzten. Die meisten dürfen mit einem Bußgeld von einhundert Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Fahrer, die ihren Wohnsitz nicht im Bundesgebiet haben, mussten gleich vor Ort eine Kaution zur Sicherung des Verfahrens zahlen. So traf es drei Fahrer von Sattelzügen aus der Ukraine, Polen und den Niederlanden.

Fahrraddieb durch Videoaufzeichnung wiedererkannt

Rotenburg. Am Mittwoch vergangener Woche hat eine 18-jährige Rotenburgerin ihr Fahrrad vor dem Eingang eines Einkaufsmarktes an der Harburger Straße unverschlossen abgestellt. Anschließend ging sie einkaufen. Es dauerte keine Minute, da kam ein junger Mann und nutzte die günstige Gelegenheit. Ohne große Anstrengung zog er das Fahrrad der Geschädigten aus dem Fahrradstand und entfernte sich auf seiner Beute. Die Geschädigte wandte sich sofort an den Ladendetektiv und ließ die Aufzeichnung der Überwachungskamera speichern. Anschließend zeigte sie den Diebstahl bei der Polizei an. Mit Hilfe der Videoaufzeichnung wurde eine Woche später ein 16-jähriger Rotenburger auf dem Pferdemarkt von der Polizei als Täter wiedererkannt. Er trug noch die gleiche Tatbekleidung. In seiner Vernehmung räumte der Jugendliche den Fahrraddiebstahl ein. Das gestohlene Fahrrad will er in Scheeßel im Bereich der Bremer Straße abgestellt haben. Leider konnten es dort nicht gefunden werden. Die Geschädigte muss nun auf anderem Weg ihre zivilrechtlichen Ansprüche geltend machen. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei daran, Fahrräder zu mindestens abzuschließen. Besser sei aber, sie an feste Gegenstände anzuschließen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Heiner van der Werp

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell