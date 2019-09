Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Verkehrsunfall Dahlerbrücker Straße

Bild-Infos

Download

Breckerfeld (ots)

Datum: 02.09.2019/ Uhrzeit: 05:40 Uhr/ Dauer: ca. 65 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen um 05:40 Uhr zur Dahlerbrücker Straße alarmiert. Ein PKW Chevrolet war aus unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und im Graben gelandet. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall und wurde nach rettungsdienstlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr. Nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei endete der Einsatz nach etwa 65 Minuten mit Ankunft an der Feuer-und Rettungswache. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" gerne zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressestelle

Hendrik Binder

Telefon: 0151 223 588 38

E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell