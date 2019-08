FW-EN: Überörtliche Hilfeleistung nach Gewitter

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 26.08.2019/ Uhrzeit: 16:40 Uhr/ Dauer: ca. 70 Minuten/ Einsatzstelle: Glörfeld, Halver/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde nach einem Gewitter mit Starkregen zu einer überörtlichen Hilfeleistung ins Stadtgebiet Halver angefordert. Auf Grund der unklaren Einsatzstelle rückten zwei Fahrzeuge des Löschzugs Breckerfeld von der Feuer- und Rettungswache zur Ortschaft Glörfeld aus. Dort hing eine ca. 20 m lange Fichte in 2 Metern Höhe über der Verbindungsstraße zur Ortschaft Rotthausen. In Abstimmung mit den Einsatzkräften aus Halver kam lediglich das Hilfeleistungslöschfahrzeug mit der festeingebauten Fahrzeugwinde zum Einsatz und zog den Baum runter auf die Fahrbahn. Die Kameraden aus Halver sägten den Baum mit Motorkettensägen in transportable Stücke und reinigten die Fahrbahn. Der Einsatz für die Breckerfelder Einsatzkräfte endete nach 70 Minuten mit Ankunft an der Feuer-und Rettungswache.

