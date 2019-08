Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Zwei Einsätze beschäftigen Feuerwehr Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 25.08.2019/ Uhrzeit: 00:00 Uhr/ 03:12 Uhr/ Dauer: 1 Stunde 50 Minuten/ 48 Minuten Einsatzstelle: Deller Straße/ Altenbreckerfeld Einheiten: Löschgruppe Delle/ Löschzug Breckerfeld/ RTW / NEF/ Polizei/ Bericht (lb): In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Feuerwehr Breckerfeld gleich durch zwei Einsätze beschäftigt. Um Mitternacht wurde die Löschgruppe Delle alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete Tragehilfe. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle, befand sich der Patient allerdings schon im Rettungswagen. Der Notarzt hatte die Feuerwehr nachalarmieren lassen, weil die medizinischen Rettungskräfte weitere Unterstützung brauchten. So begleiteten die freiwilligen Feuerwehr Kräfte, den Transport in ein Krankenhaus in Wuppertal. Der Einsatz für die Deller Kameraden, endete mit der Ankunft im Gerätehaus, um 01:50 Uhr. Um 03:12 Uhr musste dann der Löschzug Breckerfeld zu einem Flächenbrand in Altenbreckerfeld ausrücken. Bei Eintreffen der freiwilligen Kräfte brannte eine ca. 1 qm große Fläche einer Böschung einer Gartenanlage. Mit Hilfe des Schnellangriffs und unter Einsatz von Filtern konnte der Brand gelöscht werden. Eine weitere Erkundung der Gartenanlage ergab keine weiteren Maßnahmen. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Für die Kameraden des Löschzuges endete der Einsatz, mit der Ankunft in der Feuer- und Rettungswache, um 04:00 Uhr.

