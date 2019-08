Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Rauchmelder Alarm ohne weitere Erkenntnis

Breckerfeld (ots)

Datum: 11.08.2019/ Uhrzeit: 01:52 Uhr/ Dauer: ca. 48 Minuten/ Einsatzstelle: Anton-Meier Straße, Breckerfeld/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld mittels Funkmeldeempfänger zu einem Einsatz in der Anton-Meier Straße alarmiert. Nachbarn vernahmen den Warnton eines ausgelösten Rauchmelders. Bei Ankunft an der Einsatzstelle konnte von außen nichts festgestellt werden. Die Bewohner waren nicht vor Ort, so dass die Haustür mittels Spezialwerkzeug geöffnet wurde. Im Gebäude konnten keine Schadensmerkmale festgestellt werden. Die Rauchmelder wurden zurückgesetzt und das Gebäude wieder verschlossen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete mit Rückkehr an die Feuer- und Rettungswache bzw. an die Gerätehäuser.

