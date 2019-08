Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Öleinsatz und PKW Brand

Breckerfeld (ots)

Datum: 09.08.2019 + 10.08.2019/ Uhrzeit: 16:30 Uhr + 12:31 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten + ca. 25 Minuten/ Einsatzstelle: Breckerfeld Steinbachtal Angelpark + Peddinghausen/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld + Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Polizei/ Bericht (cs): Bereits am Freitagabend riss sich ein tiefergelegter PKW beim Durchfahren des Zufartstores zum Angelpark im Steinbachtal an einem Metallwinkel im Boden die Ölwanne auf. Daher wurde der Löschzug Breckerfeld zu einem Öleinsatz alarmiert. Vor Ort wurde die ca. 10m lange Ölspur abgestreut und das kontaminierte Bindemittel zur fachgerechten Entsorgung wieder aufgenommen. Um das Abschleppen des nicht mehr fahrbereiten PKW kümmerte sich der Besitzer eigenständig. Dieser Einsatz endete nach ca. 60 Minuten mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache in Breckerfeld. Am Samstagmittag wurden die Löschgruppen Zurstraße und Delle zu einem brennenden PKW im Ortsteil Peddinghausen alarmiert. Bei Eintreffen des ersten Fahrzeuges war der Brand bereits gelöscht. Die auf der Einsatzfahrt befindlichen Fahrzeuge konnten diese abbrechen. Vor Ort wurde noch die Batterie abgeklemmt und mittels Wärmebildkamera eine Kontrolle durchgeführt. Das Fahrzeug wurde anschließend von der Straße entfernt. Dieser Einsatz endete für die ehrenamtlichen Kräfte nach ca. 25 Minuten mit Eintreffen am Gerätehaus.

