Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Betrüger ergaunern Guthaben-Codes

Kierspe (ots)

Betrüger haben in der Nacht zum Mittwoch eine Tankstellenmitarbeiterin in Kierspe über den Tisch gezogen. Sie riefen nachts an und gaben sich als Mitarbeiter des Kartensupports der Tankstellenkette aus. Aus Sicherheitsgründen solle die Mitarbeiterin Codes von Guthabenkarten freirubbeln und am Telefon durchgeben. Die Mitarbeiter lieferte die Codes. Diese wurden von den Tätern noch in der Nacht eingelöst. Der Pächter konnte am nächsten Morgen nur einen sehr kleinen Restbetrag sichern.

