FW-D: Medizinischer Notfall auf Baustelle - Höhenretter unterstützen bei Rettung des Verletzten

Dienstag, 14. Mai 2019, 9.35 Uhr, Bleichstraße, Stadtmitte Am Dienstagvormittag kam es auf einer Baustelle an der Bleichstraße zu einem Unfall. Im zweiten Untergeschoss der Baustelle stürzte ein Bauarbeiter so schwer, dass er durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und im Anschluss in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert werden musste. Als die Notfallsanitäter bereits fünf Minuten nach der Alarmierung auf der Baustelle eintrafen, wurden sie durch Arbeitskollegen des 29 jährigen Handwerkers in Empfang genommen und in das zweite Untergeschoss geführt. Noch während des langen Anmarschweges zum verletzten Handwerker forderten die Einsatzkräfte weitere Unterstützung über die Leitstelle der Feuerwehr an. Durch den Leitstellenmitarbeiter wurden umgehend weitere Einsatzkräfte der Wache Münsterstraße und Behrenstraße - darunter auch die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr - nach Stadtmitte entsendet. Die Spezialisten für die Rettung aus Höhen und Tiefen trafen wenige Minuten später an der Baustelle ein. Durch den ebenfalls hinzugerufenen Notarzt wurde der Handwerker noch vor Ort einer ärztlichen Behandlung unterzogen. Parallel dazu bereiteten die Höhenretter die Rettung des verletzten 29-Jährigen vor. Für einen schonenden Transport wurde der Bauarbeiter in eine Spezialtrage gelegt und mittels eines vor Ort befindlichen Baukrans an die Oberfläche gebracht. Immer an seiner Seite ein Höhenretter - der ebenfalls als Notfallsanitäter ausgebildet ist. Im Anschluss daran wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben und in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert. Der Einsatz für die gut 15 Einsatzkräfte war nach rund zweieinhalb Stunden beendet.

