Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse vergessen

Werdohl (ots)

Beim Ausfüllen eines Lottoscheins hat eine 53-jährige Werdohlerin am Mittwochabend zunächst einmal mehr Geld verloren als ihr lieb war: Sie vergaß um 18.40 Uhr ihre Geldbörse auf dem Tisch. Als sie in den Kiosk an der Freiheitstraße zurückkehrte, war das Portemonnaie mitsamt Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld verschwunden.

