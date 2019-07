Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - 32-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Salzbergen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es auf der Venhauser Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei hat sich eine 32-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen

Die Frau war mit ihrem PKW aus Richtung Bundesstraße unterwegs, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, von der Fahrbahn abkam, zunächst gegen einen Telefonmast fuhr und anschließend gegen einen Baum prallte. Der PKW wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam in einem angrenzenden Wall zum Stehen. Dabei wurde der gesamte Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Die alkoholisierte Unfallfahrerin entfernte sich von der Unfallstelle, wurde jedoch unweit des Unfallortes von einem Taxifahrer angetroffen. Dieser verständigte die Rettungskräfte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An ihrem PKW entstand Totalschaden.

