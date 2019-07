FW-EN: LWK Brand

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Datum: 27.07.2019/ Uhrzeit: 07:37 Uhr/ Dauer: ca. 85 Minuten/ Einsatzstelle: Egenstraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Entsorgungsfirma/ Abschleppunternehmen/ Bericht (cs): Am Samstagmorgen wurde die Feuerwehr Breckerfeld mit Sirene und Funkmeldeempfänger zu einem brennenden LKW in der Egenstraße alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle brannte der hintere Teil des LKW. Eine Rauchsäule war schon auf der Anfahrt aus der Ferne zu sehen. Zum Löschen gingen zwei Trupps mit Atemschutzgeräten vor. Insgesamt wurde mit zwei C-Rohren der Brand bekämpft und ein C-Rohr wurde zum kühlen der Hecke eingesetzt um eine Brandausbreitung zu verhindern. Ein Gullydeckel wurde abgedeckt, weil das brennende Fahrzeug Öl verlor. Außerdem wurde die Straße gesperrt. Aufgrund der Verunreinigungen musste die Straßensperrung bis mittags aufrechterhalten werden. Es wurde eine Umleitung eingerichtet. Eine Fachfirma kam zur Entsorgung der Verunreinigungen. Außerdem wurde der LKW von einem Abschleppunternehmen mit Hilfe eines Krans abgeholt. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Kräfte endete mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach ca. 85 Minuten. *** Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. ***

