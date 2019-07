Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Amtshilfe Polizei

Brandnachschau

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.07.2019/ Uhrzeit: 12:30 Uhr/ Dauer: ca. 135 Minuten/ Einsatzstelle: Windmühlencenter/Parkanlage Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Polizei/ Bericht (cs): Der Löschzug Breckerfeld rückte am heutigen Tag zu zwei weiteren Kleineinsätzen aus. Zum einen wurde die Polizei unterstützt, sichergestellte Hundewelpen aus einem Kleintransporter vom Parkplatz des Windmühlencenter zum städtischen Bauhof zu transportieren. Hier wurden durch einen Tierarzt weitere Untersuchungen an den Tieren durchgeführt. Ein weiterer Einsatz führte die Kräfte in die Parkanlage Hansering. Hier hatte eine Passantin eine starke Rauchentwicklung und Brandgeruch wahrgenommen. Die Erkundung ergab, dass in einem Garten in einer Metallfeuerschale ein Grillfeuer gemacht wurde. Der Betreiber hatte das Feuer bei Eintreffen bereits weitestgehend abgelöscht, so dass hier keine weiteren Maßnahmen seitens der Feuerwehr notwendig waren. Die beiden Einsätze waren für die ehrenamtlichen Helfer nach ca. 135 Minuten mit Eintreffen an der Feuer- und Rettungswache beendet.

Rückfragen bitte an:



Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

Pressesprecherin

Claudia Schilling

Telefon: 0170 8542075

E-Mail: claudia.schilling@feuerwehr.breckerfeld.de

www.feuerwehr.breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell