Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Brandeinsatz auf Balkon

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.07.2019/ Uhrzeit: 17:15 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße/ Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (cs): Am Freitagnachmittag wurde die Feuerwehr Breckerfeld zu einem brennenden Balkon in die Poststraße alarmiert. Durch die Erkundung konnte schnell festgestellt werden, dass es sich um einen umgestürzten Grill handeln musste. Der Brand wurde mit Hilfe einer Kübelspritze schnell unter Kontrolle gebracht. Die Anwohnerin wurde durch den Notarzt untersucht, da sie bei versuchten Löscharbeiten Rauchgas eingeatmet hatte. Die Einsatzstelle wurde der Wohnungsbesitzerin anschließend übergeben. Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte endete der Einsatz mit Rückkehr an der Feuer- und Rettungswache.

