Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Gemeldeter Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Am späten Donnerstagabend wurde der Einsatzzentrale der Feuerwehr Iserlohn ein brennender PKW nach einem Verkehrsunfall gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich die Lage weniger dramatisch da, der Wagen war lediglich aus bisher unerklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und kam auf dem Grünstreifen des Konrad-Adenauer-Ring vor einer Laterne zum stehen. Die Insassen konnten sich aus eigener Kraft aus dem Auto befreien und wurden vom Rettungsdienst vor Ort Untersucht. Die Feuerwehrkräfte klemmten am Fahrzeug die Batterie ab und stellten sicher das von dem Fahrzeug keine weitere Gefahr ausging. Für die Dauer des Einsatzes war der Konrad-Adenauer-Ring in Richtung Oberste Stadtkirche voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich 8 Kräfte von der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Marvin Asbeck

Telefon: 02371 / 8066

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell