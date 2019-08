Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Rauchentwicklung aus Gebäude

Iserlohn (ots)

Am 16.08. um 12:25 wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem ausgelösten Heimrauchmelder alarmiert. Der Anrufer meldete, dass bereits eine Rauchentwicklung aus der betroffenen Wohnung zu erkennen war. Vor Ort gingen die Einsatzkräfte in das Gebäude vor, als Ursache der Rauchentwicklung wurde angebranntes Essen in der Küche identifiziert. Der Bewohner der Wohnung konnte schnell und unverletzt aus dem Gebäude gebracht werden und wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr betreut. Im Einsatz war der Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn, ein Rettungswagen sowie Kräfte der Löschgruppen Bremke und Iserlohner Heide.

