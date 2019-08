Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum von Samstag, 10.08.2019, bis Sonntag, 11.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt -Sachbeschädigung/ Widerstand/ Körperverletzung

Am Sonntag, 11.08.2019, 00.14 Uhr, kam es im Rotdornweg in Goldenstedt zu einer Sachbeschädigung, begangen durch einen 24-jährigen aus Goldenstedt. Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme wurde dem stark alkoholisierten Beschuldigten ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach. Bei der sich dann anschließenden Ingewahrsamnahme leistete er erheblichen Widerstand. Bei diesem wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Gegen den Goldenstedter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - versuchter Einbruchdiebstahl

Im Zeitraum vom Sonntag, 04.08.2019, 18.00 Uhr, bis Samstag, 10.08.2019, 14.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter an einem Gebäude in der Zitadelle in Vechta den hölzernen Außenriegel einer Tür abzusägen. Möglichweise wollten sie auf diese Art und Weise die Tür öffnen, um dann ins Gebäudeinnere zu gelangen. Von einer weiteren Tatausführung wurde aus unbekannten Gründen abgelassen. Sollten während des Tatzeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so bittet die Polizei Vechta um entsprechende Hinweise (Telefon: 04441 943 0).

Neuenkirchen-Vörden - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 11.08.2019, 00.50 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Neuenkirchener mit einem Pkw Skoda Octavia die Bersenbrücker Straße in ortsauswärtiger Richtung. Aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr er in einer starken Schlangenlinie. Hierbei stieß er fast mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Bei der sich anschließenden Kontrolle wurde starke Alkoholbeeinflussung festgestellt. Die Entnahme einer Blutprobe, die Sicherstellung des Führerscheines, die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Vechta - Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen außerhalb des zulässigen Zeitraumes

Am Freitag, 09.08.2019, 19.25 Uhr, wurde ein 19-jähriger aus Langförden in der Grafenhorststraße in Vechta festgestellt, wie er einen Feuerwerkskörper zündete. Ohne Genehmigung ist jedoch nur am Silvester- und Neujahrstag erlaubt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell