FW-EN: Brennender Rasenmäher am Westring

Datum: 26.08.2019/ Uhrzeit: 12:06 Uhr/ Dauer: ca. 25 Minuten/ Einsatzstelle: Westring/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Montag um 12:06 Uhr zum Westring alarmiert. Gemeldet war ein brennender Aufsitzrasenmäher. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich trockenes Gras an den heißen Motorteilen entzündet hatte. Der Fahrer hatte dieses mit eigenen Mitteln bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Nach der Kontrolle der Maschine mittels Wärmebildkamera konnte der Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 25 Minuten ohne weitere Maßnahmen beendet werden.

