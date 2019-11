Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Gaststätte

Idar-Oberstein (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Samstag, den 23.11.2019 zwischen 12.00 Uhr und 21.30 Uhr in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Oberstein ein, indem sie mehrere Türen aufhebelten. Die Täter brachen im Schankraum mehrere Geldspielautomaten, sowie einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten hieraus das Bargeld. Ferner nahmen die Täter noch Silberschmuck mit. Die Höhe des Diebesguts steht momentan noch nicht fest, die Sachschadenshöhe wird auf einen unteren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670, oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

