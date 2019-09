Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfall

Eine verletzte Radfahrerin

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 15-Jährige am Samstag bei einem Verkehrunfall in Heek erlitten. Die Heekerin war mit ihrem Fahrrad gegen 14.30 Uhr auf der B 70 in Richtung Nienborg unterwegs. An der Einmündung "Beckers Kamp" überquerte sie die B 70 in Richtung Grimmeltstraße. Hierfür nutzte die Radfahrerin die Bedarfsampel, obwohl diese für sie Rotlicht angezeigte. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Metelen, der ebenfalls die B 70 in Richtung Nienborg fuhr, erfasste die Radfahrerin. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

