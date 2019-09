Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - In Schule eingedrungen

Räume verwüstet

Gronau (ots)

Verwüstete Räume haben Unbekannte am Wochenende in einer Schule auf der Landgrafenstraße in Gronau hinterlassen. Wie die Täter in der Zeit zwischen dem 27.09.19, 17.00 Uhr und dem 29.09.19, 09.00 Uhr ins Schulgebäude gelangten ist noch unklar. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel.: (02562) 9260.

