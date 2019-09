Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfall - Fünf Leichtverletzte

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen haben fünf Menschen am Sonntag bei einem Auffahrunfall in Stadtlohn erlitten. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 44-jährige Autofahrerin den Gescher Damm in Richtung Gescher. Verkehrsbedingt bremste sie ihren Wagen in Höhe eines Wirtschaftsweges ab. Der nachfolgende 28-jährige Fahrer fuhr mit seinem Pkw auf die Vorausfahrende auf. Ein Krankenwagen brachte die 44-jährige Eperanerin in ein Krankenhaus. Aus dem Fahrzeug der 44-Jährigen verletzte sich ebenfalls der 45-jährige Beifahrer aus Epe leicht. Des Weiteren zog sich die 6-jährige Beifahrerin des 28-Jährigen leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 7.000 Euro.

