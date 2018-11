POL-PDLD: Seniorin geht lieber feiern statt zu Bett

Germersheim (ots) - Beamte der Polizei Germersheim staunten nicht schlecht, als eine zuvor vermisste Seniorin am Samstagabend (17.11.) gegen 20:30 Uhr plötzlich wieder in "ihrem" Altenzentrum auftauchte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Polizisten bereits mehrere Stunden lang ergebnislos nach der Dame gesucht. Bei ihrer Rückkehr stellte sich heraus, dass sich die 82-Jährige unter eine Hochzeitsgesellschaft in der Nähe gemischt hatte. Anscheinend wollte sie lieber feiern gehen statt zu Bett.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Germersheim

Andreas Braun

Telefon: 07274 958 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell