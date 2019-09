Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau- Alkoholisiert gefahren

Gronau (ots)

In der Verkehrskontrolle aufgefallen: Ein 26-jähriger Autofahrer hätte den Wagen besser stehen lassen. Gegen 17.45 Uhr kontrollierten ihn Polizeibeamte in der Gronauer Innenstadt. Sie bemerkten sofort die Alkoholfahne des Mannes. Ein Atemalkoholtest in der Wache ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

