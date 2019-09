Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geldbörse aus Auto gestohlen

Bocholt (ots)

Ein Portemonnaie samt Geld und Papieren haben Unbekannte am Wochenende in Bocholt aus einem Fahrzeug entwendet. Die Geldbörse hatte in einem Wagen gelegen, der an der Richthofenstraße stand. Zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 15.00 Uhr, schlugen die Täter eine Scheibe daran ein, um an ihre Beute zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 und appelliert, keine Wertsachen im Wagen zurückzulassen. Ein Auto ist kein Safe!

