Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelec entwendet

Bocholt (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Samstag in Bocholt auf die Besitzerin eines Pedelecs - Unbekannte hatten es gestohlen. Das schwarz lackierte Zweirad vom Typ Batavus im Wert von circa 2.500 Euro hatte ab 10.00 Uhr verschlossen unter einer Fahrradüberdachung am Liebfrauenplatz gestanden. Gegen 11.00 Uhr entdeckte die Eigentümerin den Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell