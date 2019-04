Polizei Essen

POL-E: Essen: Trickbetrugsserie am Telefon - Falsche Apothekenmitarbeiter erbeuten Schmuck mit Zetteltrick - Betrüger scheitern mit Wasserwerkertrick

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet/ 45468 MH.-Stadtgebiet: Am Mittwoch, 24. April, versuchten Unbekannte in mindesten 22 Fällen Bürgerinnen und Bürger in Essen und Mülheim an der Ruhr am Telefon hereinzulegen. Alle Angerufenen reagierten jedoch richtig und gingen nicht auf ihre Versuche ein. An der Wohnungstür kam es gestern zu zwei Betrugsversuchen und einem Fall, in dem Schmuck erbeutet wurde. In Mülheim scheiterte ein Trickdieb an einem blitzschnellen Senior.

Am Mittwoch, 24. April um 14:30 Uhr, verschafften sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige Zugang zur Wohnung einer Seniorin in der Styrumer Straße. Zunächst klingelten zwei Frauen an der Tür der Essenerin. Sie gaben vor als Mitarbeiter einer Apotheke ein Paket mit Medikamenten für eine Nachbarin abgeben zu wollen. Da diese nicht anzutreffen sei, wolle man nun einen Zettel hinterlassen.

Der nächste Schritt dieses Zetteltricks war auch in diesem Fall, die nichtsahnende hilfsbereite Seniorin um Stift und Zettel zu bitten. Dafür ging man gemeinsam in die Wohnung. Plötzlich bemerkte die Seniorin einen Mann, der an der Küche vorbei Richtung Schlafzimmer eilte. Als sie ihm nachgehen wollte, versperrten ihr die angeblichen Apothekenmitarbeiterinnen augenblicklich den Weg. Nach kurzer Zeit verließ das Trio dann schlagartig die Wohnung. Die Seniorin musste wenig später feststellen, dass Schmuck gestohlen worden war.

Die mutmaßlichen Betrügerinnen lassen sich folgendermaßen beschreiben: 1. Tatverdächtige: Sie soll etwa 160 bis 165 cm groß sein, schlank, dunkle Haare haben. Sie wird als "afrikanisch" beschrieben. 2. Tatverdächtige: Sie soll ebenfalls etwa 160 bis 165 cm groß und schlank sein und soll blonde, mittelange Haare haben. Sie wird als "mitteleuropäisch" beschrieben.

In zwei weiteren Fällen gaben sich Betrüger als Wasserwerker aus. Mit dem Vorwand, einen Abfluss kontrollieren zu müssen, gelangten zwei Männer am Mittwoch gegen 17:30 Uhr in der Straße An St. Albertus Magnus in die Wohnung einer Seniorin. Die Betrüger flüchteten ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen, die die Männer oder etwas Auffälliges zur Tatzeit in der Straße beobachtet haben.

In der Bergheimer Straße gelangte ein Tatverdächtiger gegen 19 Uhr in eine Wohnung. Hier gab er vor, Wasserhähne entlüften zu müssen. Als die Seniorin bemerkte, dass der falsche Wasserwerker den Türöffner betätigte, vertrieb sie ihn lautstark aus der Wohnung. Er soll etwa 35 Jahre alt sein, ist vermutlich Deutscher, hat dunkles, kurzes Haare, ist etwa 175 cm groß und schlank. Er trug Handschuhe bei sich.

In Mülheim an der Ruhr versuchte ein Betrüger am Mittwochmorgen, 9 Uhr, einen 72-Jährigen zu bestehlen. Er bat ihn am Muhrenkamp, Ecke Kaiserstraße, Geld zu wechseln. Als der hilfsbereite Mann zum Portmonee griff, lenkte ihn der Unbekannte mit einem Stadtplan ab und griff selbst in die Geldbörse. Der 72-Jährige bemerkte den Betrug jedoch sofort und entriss den Schein dem Tatverdächtigen. Dieser flüchtete. Er ist etwa 50 Jahre alt, circa 170 cm groß und hat eine Glatze. Er könnte aus Indien stammen und sprach gebrochen Deutsch.

Hinweise nimmt die Polizei zu allen Fällen unter der 0201/829-0 entgegen. / AKoe

