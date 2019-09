Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorroller entwendet

Bocholt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Bocholt einen Motorroller gestohlen. Das schwarz lackierte Fahrzeug vom Typ Yamaha SEC7 hatte zwischen 01.40 Uhr und 02.00 Uhr verschlossen vor einem Haus an der Breslauer Straße gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02817) 2990.

