Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Sachbeschädigung

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro haben Unbekannte an einem Pkw in Gronau angerichtet. Der Opel Zafira parkte in der Zeit von Samstag, 19.30 Uhr, bis Sonntag, 07.30 Uhr, auf der Enscheder Straße. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat entgegen: Tel. (02562) 9260.

