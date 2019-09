Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geldkassette aus Hähnchenwagen gestohlen

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen eines Hähnchen-Grillwagens an der Kamener Straße wurde am Mittwoch, 11. September, von zwei Dieben gestohlen. Einer der tatverdächtigen Männer sprach den Hähnchen-Verkäufer gegen 19.15 Uhr an und bat ihn, Geld zu wechseln. Nachdem der 44-jährige Grillbetreiber der Bitte nachkam, wurde er von dieser Person in ein Gespräch verwickelt. Diesen Moment nutzte vermutlich sein Mittäter aus und nahm eine Geldkassette aus dem Führerhaus des Verkaufswagens. Beide Männer flüchteten gemeinsam mit einem grauen Mercedes 200 CL von dem Parkplatz. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete das Geschehen und notierte sich ein Duisburger Kennzeichen. Gegen 21.20 Uhr konnten Polizeibeamte im Rahmen der Fahndung das Auto im Stadtgebiet von Duisburg anhalten. Bei der Durchsuchung des Autos konnte ein Teil der Beute aufgefunden werden. Der 67-jährige Fahrer gab zu, dass das Geld aus dem Diebstahl der Geldkassette stammt. Bei dem Mittäter, der nicht mehr im Fahrzeug saß, soll es sich angeblich um einen flüchtigen Bekannten aus Hamm handeln. Er ist zirka 40 Jahre alt, hat ein südosteuropäisches Erscheinungsbild, wirkte ungepflegt, ist etwa 1,70 Meter groß und hat eine stämmige Figur. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover, dunkler Trainingshose, einer grauen Strickmütze und hellen Sneakern bekleidet. Hinweise zu dem unbekannten Mittäter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 entgegen.(hei)

