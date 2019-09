Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher klettert auf Balkon

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch, 11. September, in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 16.30 Uhr, in eine Wohnung an der Sorauer Straße ein. Sie kletterten auf einen Balkon im Erdgeschoss und drückten die Balkontür auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Mit Bargeld als Beute flohen sie. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

