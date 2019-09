Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich auf der A44 - Fahrerin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Der Wagen einer 70-jährigen Autofahrerin hat sich am heutigen Mittwoch (11. September) auf der A44 bei Rüthen überschlagen. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort und flog die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.

Ersten Ermittlungen zufolge fuhr die Leipzigerin auf der Autobahn in Richtung Kassel. Gegen 12.35 Uhr überholte sie zwischen dem Kreuz Erwitte/Anröchte und der Anschlussstelle Geseke einen Lkw. Sie fädelte sich anschließend wieder auf der rechten Spur ein, geriet jedoch aus bislang ungeklärter Ursache immer weiter vom Fahrstreifen ab. Der Wagen fuhr schließlich in den Seitengraben, um wenig später gegen die ansteigende Böschung zu prallen. Anschließend überschlug sich das Auto mehrfach.

Die 70-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

In Richtung Kassel musste die A44 für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Ab 14 Uhr konnte zunächst wieder ein Fahrstreifen, ab 14.20 Uhr auch der Zweite freigegeben werden.

