Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneut ausgebrochenes Feuer in leerstehendem Haus hält Feuerwehr auf Trab

Hamm-Westen (ots)

Am Dienstagmorgen war es in einem leerstehenden Wohnhaus auf der Wilhelmstraße zu einem Brand gekommen, der in der Nacht zu Mittwoch erneut entflammte. Gegen 0.20 Uhr gingen erneut Notrufe bei Polizei und Feuerwehr ein. Das gelöschte Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache neu entfacht. Im Zuge der Löscharbeiten mussten Teile des Gebäudes unter Mithilfe des Technischen Hilfswerkes abgebrochen werden, um möglicherweise versteckte Glutnester feststellen zu können. Zur Zeit dauern die Löscharbeiten, welche eine Vollsperrung der Wilhelmstraße zwischen Marienstraße und Viktoriastraße erforderlich machen, noch an. Erst anschließend kann die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen weiterführen. (es)

