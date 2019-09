Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einjähriger Junge bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Süden (ots)

Ein Einjähriger wurde am Dienstag, gegen 14.40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße leicht verletzt. Der Junge befand sich mit seiner Mutter in einem Bus der Verkehrsbetriebe. In Höhe einer Tankstelle kam es zu einer seitlichen Berührung des Busses mit dem Mazda eines 24-Jährigen. Die 24-jährige Busfahrerin führte in diesem Zusammenhang eine Vollbremsung durch. Aufgrund dessen fiel der Kinderwagen des Kleinkindes um. Der Junge musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in die Kinderklink gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3200 Euro. (ag)

