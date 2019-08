Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Pkw aufgebrochen-Navi und Scheinwerfer entwendet

Hildesheim (ots)

Harsum (al) In der Zeit vom 21.08.19, ca. 16:30 Uhr bis 22.08.19 ca. 06:00 Uhr sind von unbekannten Tätern in den Straßen Qynhausen und Zum Auenwald an neuwertigen Pkw zum einen Scheinwerfer und zum anderen Navigations- und Entertainmentgeräte entwendet worden. Wer sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

