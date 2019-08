Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher nutzt offenstehendes Fenster

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 20.08.2019, in der Zeit zwischen 14:00 und 14:30 Uhr, nutzte ein Einbrecher ein offenstehendes Fenster in der Lilienthalstraße in Hildesheim, stieg durch dieses in eine Doppelhaushälfte und entwendete aus dem Wohnzimmer ein Tablet im Wert eines mittleren, dreistelligen Betrages.

Während der Tatausführung befand sich die Bewohnerin im Keller des Hauses und verrichtete dort Arbeiten. Im Anschluss bemerkte sie zunächst Veränderungen im Wohnzimmer und letztlich das Fehlen des Tablets, das sich zuvor auf dem Wohnzimmertisch befand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge nutzte der Täter das offenstehende Fenster, um in das Haus und wieder hinaus zu gelangen.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Einbruch, eventuell verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

