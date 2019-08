Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Medebach (ots)

Am späten Samstagabend befuhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer die L617 von Medebach in Fahrtrichtung Medelon. Er kam in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab. Dabei beschädigte er mehrere Verkehrszeichen und blieb neben der Fahrbahn stehen. Zeugen bemerkten den beschädigten PKW und verständigten den Rettungsdienst. Der Fahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten beim 28-jährigen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Sie ordneten eine Blutprobe an. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Sachschaden beträgt 3500 Euro. (AS)

