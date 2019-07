Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 29-jähirger Motorradfahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Papenburg (ots)

Gestern Abend ist an der Straße An der Alten Werft zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Eine 45-jährige Frau war mit ihrem PKW in Richtung Rheiderlandstraße unterwegs, als sie nach links in den Deverweg abbiegen wollte. Dabei übersah sie den entgegenkommenden, in Richtung Bahnhofstraße fahrenden, Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Mann aus Papenburg schwere Verletzungen zuzog. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der Gesamtschaden an Motorrad und PKW wird auf ca. 22000 Euro geschätzt.

