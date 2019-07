Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Samern - Reifenplatzer auf Autobahn

Samern (ots)

Am Dienstagnachmittag ist es um 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A31 gekommen. Eine Person zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein 39-jähriger Mann aus Willich war in Richtung Bottrop unterwegs, als in Höhe der Anschlussstelle Schüttorf-Ost an seinem Wohnmobil ein Reifen platzte. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, prallte zunächst in die Mittelschutzplanke und überschlug sich dann. Eine 68-jährige Insassin wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer verletzte sich leicht. Zwei Kinder im Alter von 5 und 8 Jahren blieben glücklicherweise unverletzt. Eine Ersthelferin kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die verletzte Frau aus Viersen. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Autobahn musste in Richtung Ruhrgebiet für fast zwei Stunden voll gesperrt werden. Größere Verkehrsbehinderungen blieben aus.

Neben der Autobahnmeisterei aus Schüttorf war auch die Freiwillige Feuerwehr Schüttorf mit vier Fahrzeugen und 15 Kräften vor Ort eingesetzt.

Die Autobahnpolizei Lingen wurde bei den Einsatzmaßnahmen durch die Bundespolizei Bad Bentheim unterstützt.

Das Verhalten der Verkehrsteilnehmer verdient ein ordentliches Lob, denn die Bildung der Rettungsgasse verlief sehr vorbildlich.

Auch wenn die Ursachen für Reifenplatzer sehr vielfältig sind, bittet die Polizei insbesondere die Fahrer von Wohnmobilen und Wohnanhängern, die Reifen ihrer Fahrzeuge regelmäßig in Kfz- und Reifenwerkstätten überprüfen zu lassen.

