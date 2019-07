Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Diesel gestohlen

Lingen (ots)

In der Nacht zu Dienstag stahlen unbekannte Täter rund 300 Liter Diesel aus einem verschlossenen LKW-Tank. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit in einer Sackgasse an der Bernhardstraße. Der Schaden wird auf ca. 450 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell