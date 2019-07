Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Flügeltore gestohlen

Dörpen (ots)

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde am Yachthafen am Neuleherweg ein Flügeltor gestohlen. Die unbekannten Täter trennten das Tor samt Doppelstabmattenzaun mit einem Winkelschleifer ab. Zwischen Donnerstag und Freitag letzter Woche wurde bereits der andere Teil dieses Tores in gleicher Form entwendet. Wie die Tore abtransportiert wurden, ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

