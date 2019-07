Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungsdurchsuchung nach Schüssen vom Balkon

Meinerzhagen (ots)

Ein Zeuge sah gestern Abend, 23.22 Uhr, wie eine männliche Person einen Schuss vom Balkon eines Mehrfamilienhauses am Löher Weg abgab. Er verständigte die Polizei. Noch während der Anzeigenaufnahme wurden in Anwesenheit der Polizeibeamten weitere Schüsse abgegeben. Die Beamten riefen Unterstützung und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Hier hielten sich drei Personen auf, die zunächst überwältigt und fixiert wurden. Die Wohnung wurde auf richterliche Anordnung durchsucht. Die Durchsuchung förderte eine Schreckschusspistole, Munition und Betäubungsmittel (Cannabis) zu Tage. Der alkoholisierte Wohnungsinhaber (29) wurde in Gewahrsam genommen. Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt. Neben dem Wohnungsinhaber befanden sich auch eine 23-jährige Frau aus Remscheid sowie ein 29-jähriger Meinerzhagener in den Wohnräumen. Die 23-Jährige führte Betäubungsmittel mit (Kokain). Sie wurde aufgrund eines noch offenen Haftbefehls festgenommen (40 Tagessätze zu 10 Euro). Der 29-Jährige führte ein Einhandmesser mit sich. Auch dieses wurde sichergestellt. Die Beamten legten Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz vor.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

