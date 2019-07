Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Einbruch

Brand einer Gedenkstätte

Lüdenscheid (ots)

Sonntag beobachtete ein Zeuge einen Einbruch. Ein 30-jähriger Lüdenscheider soll um 1.50 Uhr die Scheibe eines Bekleidungsgeschäfts eingeschlagen und eine Jacke entwendet haben. Der Tatverdächtige flüchtete. Polizeibeamte konnten ihn im Rahmen der Fahndung antreffen und festnehmen. Es entstand Sachschaden. Die Beute wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Heute, gegen 2 Uhr, brannte eine Gedenkstätte in Höhe der Talstraße 104. Die Feuerwehr löschte den Brand, der auch ein kleines Stück des angrenzenden Waldes in Mitleidenschaft zog. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen (9099-0).

Einbrecher in Kindergarten: Am gestrigen Sonntag, gegen 18 Uhr, konnte ein Einbrecher im Kindergarten dank eines Zeugenhinweises festgenommen werden. Am frühen Abend war der 37-jährige Mann durch ein Fenster in den Kindergarten an der Annabergstraße eingebrochen. Er hatte hier weitere Türen aufgehebelt und Schränke und Behältnisse durchwühlt. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Einbrecher beobachten und die Polizei informieren. Dieser gelang es dann, den Mann ohne festen Wohnsitz im Heizungskeller vorläufig festzunehmen. Er wurde dem Gewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Ein schöner Erfolg dank der aufmerksamen Zeugin.

