Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Mit Motorrad weggerutscht

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 63 Jahre alter Motorradfahrer am Mittwoch bei einem Unfall in Isselburg erlitten. Nach Angaben des Isselburgers wollte er gegen 14.50 Uhr von der Kampstraße nach rechts in die Oberstraße abbiegen. Als er verkehrsbedingt bremsen musste, sei das Motorrad weggerutscht und gestürzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

